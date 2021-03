Marketing ¿Inversión o gasto?

Connect on Linked in

By: Luis Enrique Arredondo ActionCOACH Yucatán

Conoce la clave para hacer de tu marketing una verdadera inversión y no un gasto.

Hay dos preguntas que los empresarios hacen constantemente; “¿Cómo se si mi estrategia de marketing funciona?” y “¿Cuánto debería de invertir en alguna estrategia?” . La respuesta correcta es … ¡DEPENDE! Y no porque no exista una fórmula para determinarlo sino porque depende de tu negocio, de tus clientes y lo más importante ¡QUÉ ES LO QUE TE FUNCIONA A TI!

Seguramente has escuchado la frase “ lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se mejora” es exactamente lo mismo en el marketing. Lamentablemente, entre tantos indicadores como leads, engagement y otros que se han hecho muy populares nos olvidamos de quizá el más importante; “DE DÓNDE VIENEN MIS CLIENTES”.

Y es que el indicador que cómo empresarios debemos de estar monitoreando constantemente no es de donde vienen los leads o el número de likes o posicionamiento de mercado, sino de donde vienen las personas que realmente nos compran. De qué nos sirve tener una estrategia que nos genere miles de prospectos si ninguno se convierte en nuestro cliente, si me lo preguntan, yo prefiero estrategias que me generen clientes no prospectos.

La única manera para conocer qué estrategia es la que me genera esos resultados, es ¡PREGUNTANDO!, así como se lee, lo único que tenemos que hacer es preguntarle a nuestros clientes una vez que nos realicen una compra, cómo se enteraron de nosotros y llevar un score que nos diga cuáles son las estrategias que más clientes nos generan.

Pero la verdadera importancia no solamente radica en saber cuál es la estrategia que más cliente satrae, sino el costo de adquisición de cada cliente por estrategia. Déjame poner un ejemplo, ¿qué estrategia dirías que funciona mejor? Una que te genere 100 clientes al mes por una inversión de $2,000 o una estrategia que te genere 50 por una inversión de $500. Si solamente nos basamos en el número de clientes podríamos decir que la primera opción, pero ahora bien, si analizamos el costo de adquisición en la primer estrategia cada cliente nos costó $20, mientras que en la segunda nos costó solamente $10.

Tomando el ejemplo anterior, una de las preguntas que más le hago a los dueños de negocios es ¿por qué no invertir más en las estrategias que menor costo de adquisición tienen? y las dos respuestas más comunes son; “no mido cuántos clientes me genera cada estrategia” y “no calculo mi costo de adquisición por cliente”.

Entonces, si alguna vez te has preguntado, qué estrategia deberías de usar o cuánto invertir. Te invito a que cambies la pregunta a cómo potencializar la mejor estrategia de atracción de clientes que actualmente tengo y preguntarte cuantos clientes más quieres y puedes adquirir con tu presupuesto de marketing.