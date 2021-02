Super Bowl LV Picks and Props

Connect on Linked in

Llega el día más esperado de la temporada y el escenario no podría ser mejor: el mejor QB de la historia recibiendo en casa al mejor QB de la actualidad, y con un futuro que emociona a todo mundo. Entonces sí, esperamos sea un juegazo lleno de TD´s y jugadas explosivas de ambos lados.

En “¿Qué le vamos a meter?”, somos tres personajes con visiones distintas de los juegos, pero con el mismo objetivo: disfrutar y en el inter, ver si podemos ganar una lanita. Es por eso que en esta ocasión, cada quién les comparte sus picks and props para el Super Bowl LV. Tómenlos con cautela, a nadie le gusta verlos llorando por los rincones.

“Con el campeón hasta que muera” – Chickster.

Kansas City intentará convertirse en el noveno equipo en ganar back-to-back Super Bowls;una hazaña que no hemos visto desde hace 15 años… y de no ser por la ansiedad del joven Dee Ford, probablemente serían el primer equipo en tener la posibilidad de un three-peat.

¿Quieren adivinar quienes fueron los últimos en lograrlo? Dooooh, obviooooo…fueron Brady y los Pats en 2004 y 2005.

Desde el Super Bowl I, han sido 13 los equipos que han llegado con la posibilidad de capturar dos Lombardi consecutivos: el 61% lo lograron.

Si tomamos en consideración que en 48 de los 54 Super Bowls la línea no ha sido factor, the name of the game es atinarle al ganador (ira mamá, hice un verso sin esfuerzo).

KC tiene un récord de 44-11 straight up desde 2018, así que…ya tú sabe’.

Los Chiefs tienen al mejor QB de la NFL, al mejor TE, al WR más explosivo, una velocidad encaaaaaanijada, un head coach que raramente pierde con 10+ días de descanso…y para los escuchas del pod: un margen de victoria de 7 puntos por partido en 2020.

Lo malo es que como bien lo dijo Verbal Kint, “Yo creo en Dios, y a lo único que le temo es a Keyser Soze Tom Brady.

Pick: KC -3

“¡Quiero más!” – Chickster

1.8% es el porcentaje de Super Bowls que se han ido a tiempo extra.

¿Quieren adivinar quienes participaron en el único SB en irse a TE? Dooooh, obviooooo…fueron Brady y los Pats en 2017.

No solo eso, el Super Bowl LI representa el climax de la carrera de Brady, hence THE COMEBACK KID.

3-28 con 2:05 por jugar en el 3er cuarto.

No se diga nada más.

Históricamente, la estadística no nos favorece, de hecho solo 11 de los 54 (20%) han terminado por un margen que permitiera que con un score se empatara el partido (3, 7 u 8) (no conté los dos de 6).

Pero se los hemos dicho una y otra vez, el Super Bowl está para disfrutarse y para meterle a lo que queremos ver, ¿y qué sería mejor que ver a los Chiefs y los Bucs llevando las cosas al límite?

Imagínense la cara de su Super-Bowl-Zoom-Party (guiño guiño) cuando comiencen a caer los billetes (27-27)…

Pick: Encuentro – Irá a prorroga: SÍ

¿Quieren algo menos arriesgado? ¿No tienes las agallas? Mitad con mayor puntuación: la 2a mitad.

BobConstructor

Además de ser el Super Bowl más legendario que habrá en la historia (ok ok, tal vez esté exagerando) por enfrentar a seguramente los dos mejores QB’s habidos y por haber de la NFL, son equipos que están equilibrados el uno con el otro, buena defensa de Tampa contra la ofensiva explosiva de Kansas, el brazo de Mahomes contra la diversidad de armas ofensivas de Brady.

Esto me da a pensar que será un encuentro que se defina en la última ofensiva y que no habrá alguién que arrastre al otro, por eso, si no quieres tomar lado porque es un volado el ganador, te recomiendo jugar la “Apuesta Triple” que encuentras en bet365.com en la que puedes escoger que cualquiera de los dos gana por no más de 5 puntos y ganar 2.3 a 1, disfrutando sin importar quién salga avante.

Si tú eres de los que cree que Tampa va a ganar, no apuestes al equipo, tienes mejor paga si apuestas que Tom Brady será nombrado MVP del juego, ya que es natural que el QB del equipo ganador sea el que se lleve esa distinción y mejoras tu pago al ser 1.87 a 1, en lugar de 1.45 a 1 si apostaras a que Tampa gana el partido.

También pronostico que la pareja Brady-Gronk buscará romper el record que detentan Montana-Rice como la dupla que más TD’s tienen en postemporada con 12 anotaciones, por lo que vamos a meterle que Rob Gronkowski anota TD en cualquier momento a ganar 1.75 a 1.

Por último, toda vez que Kansas tiene una línea ofensiva experimental debido a las lesiones, creo que Mahomes estará presionado muchas veces y lanzará al menos una intercepción, apostar a ello nos paga 1.3 a 1.

Picks:

Tom Brady MVP +187

Apuesta Triple “Cualquier otro resultado” +230

Rob Gronkowski anota TD en cualquier momento +175

Mahomes, over de 0.5 int +130

Feliopow

Ya lo dijeron mis partners…esperamos un GRAN Super Bowl. Personalmente creo que será uno de ofensivas rápidas en donde la explosividad de Mahomes y los suyos, hará que este mano a mano, se vaya desde temprano hacia el lado de Kansas.

Muy bien…y ahora, ¿cómo lo traduzco a ganar? Facilito. Tengo tres apuestas para el juego que van de la mano con mi “análisis”.

Kansas -3 + Over de 56 puntos. Hacerlo en parlay paga y más, y yo soy mas atascado que los otros dos. Asi que esperando que Kansas anote unos 35 puntos, estamos hechísimos.

Kansas líder despues de todos los cuartos. Esta apuesta en sencilla de entender y nos paga 2.9

La tercera y más arriesgada. El partido anterior, Tyreek Hill brilló por parte de Kansas con 3 TDs. Creo que Tampa buscará no morir de esa forma. El gran problema es que cuando te preocupas demasiado por Hill, dejas la mitad del campo abierta, donde Kansas tiene a una de las mejores armas de la historia: Travis Kelce. Espero que Kelce anote… y no una, sino 2 o más veces. ¿Se puede apostar esto? Claro! Y nos paga un feliz 4.33

¡Suerte a todos y ojalá sea un juegazo!