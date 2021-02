Crisis + Oportunidad ¿por qué no todos la encuentran?

Connect on Linked in

La frase que más he escuchado recientemente es, “esperamos que se recupere la economía y pronto veamos que salimos de esta crisis” ¿Esperar? ¿Quién sigue sin aprender la lección cuando pensamos o decimos algo así? Las elecciones que tomamos en nuestra vida y nuestro negocio, empezaron su maduración en nuestros pensamientos.

¿Eres de los que ya encontró la oportunidad y está creciendo en medio de la crisis? o ¿sigo esperando que las cosas mejoren?

En Action Coach estamos convencidos que dominar la filosofía de estar arriba del punto del poder es la clave para encontrar los oportunidades y salir victorioso ante cualquier reto o desafío que día a día vivimos. ¿Qué es estar arriba del punto del poder?, es asegurarnos de que nuestros pensamientos, lenguaje, decisiones y acciones sean tomadas con responsabilidad, propiedad de lo que está en nuestras manos hacer y demostrar con hechos y resultados que somos personas y profesionales dignos de transmitir confianza a nuestra familia, equipo y mercado. Es decir, que elimines excusas, pretextos o dejes de culpar a terceros o situaciones que no puedes controlar.

Hagamos una auto-evaluación para asegurarnos que tan dominado tengo mis pensamientos para generar oportunidades de crecimiento.

¿Cuál es el primer pensamiento que llega a tu mente cada día que despiertas?

Imaginemos dos personajes con historias similares, que si bien no existen, sus historias se repiten todos los días en cualquier lugar del mundo. La primer persona la llamaremos “HELP” y la segunda persona la llamaremos “VICTORIUOS”.

HELP se despierta todas las mañanas e inmediatamente toma su celular, lee las redes sociales y entre bostezos no logra distinguir si lo que esta leyendo es valioso, real, amarillista o constructivo. Pero en ese momento, ya se siente informado, se siente que ya está al día con lo que necesita conocer esa mañana y pocos segundos después, se ignora otro sentimiento de frustración, apatía y desánimo, pero que sin duda, serán sentimientos que lo acompañaran por varios minutos, horas o el resto de su día. ¿Qué pensamiento crees que fue el primero ese día en HELP? ¿Realmente importa? Tal vez, no es trascendente.

Por otro lado, VICTORIUOS, despierta y lo primero que hace es agradecer un día más, recordar aquellas personas mas cercanas a su vida que quiere enviar bendiciones y decide hacer ejercicio, leer un buen libro o escuchar música positiva. Para cuando esta preparando su desayuno, siente que hay energía, alegría y ánimo para vivir el resto del día.

El resto de la historia de ese día de HELP y de VICTORIUOS puedes imaginar lo que tu quieras que va a pasar. ¿Quién encontrará con más facilidad aprendizajes? ¿oportunidades? ¿nuevos conocimientos? ¿Quién tomará mejores decisiones? ¿Quién llegará mas cansado al final del día?

¿Qué estas pensando en este momento? ¿Qué pensamientos eliges?

Ahora ya sabes, como vas a encontrar mejores oportunidades mañana. Todo depende de la semilla que cultivas hoy con tus pensamientos. Eres tierra fértil, cultívala con pensamientos que estén arriba del punto del poder, para que cuando llegue la oportunidad estés listo. No es que unos encuentran oportunidades en la crisis mejor que tú, es que no has estado listo para ver esa oportunidad cuando ha llegado. Prepárate para que la siguiente ocasión, estés listo!