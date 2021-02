Old Man Brady, Baby GOAT Mahomes, y una breve historia del Super Bowl

Print This Post

Si eres al que siempre están mandando a servir tragos, o al otzo por los hielos, ya que no tienes nada que aportar en tu Super-Bowl-Zoom-Party (guiño guiño) ¡te tenemos una solución!

Échale un lente a esta columna, y déjalos apantallados con tu experiencia y sabiduría.

I. En 1967 se disputó el primer AFL – NFL World Championship Game en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, CA entre Green Bay y Kansas City (mira, pudo haberse dado la revancha, pero Aaron Rodgers…); en aquella ocasión los discípulos de Lombardi se llevaron la victoria 35 – 10 (por cierto, cubrieron la línea que era 14).

II. Los boletos tenían un costo promedio de $6 dolarucos, y al parecer estaban caros pues, ¡se quedaron 30,000 asientos vacíos!

Hoy en día, el boleto más barato que encontré online está alrededor de $7,200 dólares.

III. En 1966, Lamar Hunt (dueño de los Chiefs) en un comunicado dirigido a Pete Rozelle, entonces comisionado de la NFL, “he acuñado el término Super Bowl, aunque éste obviamente se podría mejorar.”

No fue sino hasta la tercera edición, en 1969, cuando se hizo oficial el término Super Bowl para describir el campeonato entre ambas ligas.

IV. Fue precisamente en 1969 cuando Joe Namath garantizó la victoria y los Jets se convirtieron, no solo en el primer representante de la AFL en ganar el Super Bowl, sino en el único underdog por doble dígito en hacerlo tras derrotar a los Colts de Johnny Unitas, favoritos por 18 puntos, 16 – 7 en el Orange Bowl en Miami, FL.

V. En 1970, el mismo Lamar Hunt propuso identificar el Super Bowl utilizando números romanos pues desde entonces la temporada se jugaba a través de dos años calendario.

¿Sabías que el único Super Bowl que no se identifica con números romanos es el Super Bowl 50? Sabrá Dios porqué…

VI. Ese mismo año se nombró oficialmente al trofeo que corona al campeón de la NFL el Vince Lombardi Trophy, en honor al recién fallecido coach de los Packers.

El primer equipo en recibir el trofeo Lombardi fueron los Baltimore Colts, que vencieron a los Cowboys 16 -13 en el Super Bowl V.

VII. A diferencia de trofeos como la Copa del Mundo o la Stanley Cup, Tiffany & Co. fabrica un nuevo trofeo año con año desde 1966 que es entregado permanentemente al campeón de cada temporada.

La única excepción es precisamente el trofeo del Super Bowl V, que se quedó en posesión de la ciudad de Baltimore como compensación después de que el equipo se mudará a Indianapolis en 1984.

VIII. El premio al jugador más valioso o MVP fue instaurado desde la primera edición, y hasta el Super Bowl IV, siempre había sido otorgado al QB del equipo ganador.

IX. El Super Bowl V marcó la primera ocasión que el MVP fue otorgado a un jugador defensivo; lo más curioso es que esta es la única vez que lo ha ganado un jugador del equipo perdedor.

Chuck Howley, linebacker de Dallas interceptó dos veces a Unitas y forzó un fumble para quedarse con el galardón. Entonces si pudieron haberle dado el NBA Finals MVP a Lebron en vez de a Iguodala en 2015, ¿cierto? ¿Nadie? Ok, seguimos…

X. Tras ganar el Super Bowl VII, los Miami Dolphins se convirtieron en el único equipo en terminar una temporada, coronándola con el campeonato, sin conocer la derrota.

En el 2007, los Pats se fueron 16 – 0 en la temporada regular, pero perdieron el Super Bowl XLII contra Eli Manning y los Giants. ¡Laaaas-tiiiiii-maaaaa Maaaaar-gaaa-riiii-to!

XI. El Super Bowl XI marcaría la última aparición y cuarta derrota en ocho años para los Vikings, quienes nunca, en ningún momento de ninguno de los cuatro juegos, estuvieron arriba en el marcador; o sea que ni chance.

XII. En el Super Bowl XII, disputado en Louisiana Superdome, entre Cowboys y Broncos marcaría la primera y única vez que el MVP se otorga a dos jugadores. Los linieros defensivos, Harvey Martin y Randy White, compartieron los honores como co-MVPS tras la victoria de 27 – 10.

XIII. Para 1978, cuatro equipos habían ganado el Super Bowl en dos ocasiones (Packers, Dolphins, Steelers y Cowboys).

En el Super Bowl XIII, Pittsburgh derrotó 35 – 31 a Dallas, convirtiendo a los Steelers en la franquicia más ganadora de la historia; honor que hoy en día detentan, junto con los Patriots, con seis victorias por bando.

XIV. Tampa Bay ha sido host en cuatro ocasiones; la primera de ellas en 1984, cuando en el Super Bowl XVIII los Raiders obtendrían su tercer Lombardi al derrotar a los otrora Washington Redskins 38 – 9.

XV. Curiosamente, éste es el único Super Bowl que se le puede ser adjudicar a un equipo ángelino, pues sus otros dos anillos los obtuvo durante su primera estadía en Oakland.

XVI. La victoria de los Raiders marcaría el inicio de una sequía de 13 años para los equipos de la AFC; no sería sino hasta el Super Bowl XXXII que se rompería el maleficio cuando los Broncos de Elway derrotaron a los Packers de Favre 31 – 24 en San Diego, CA.

XVII. Miami es la ciudad que más Super Bowls ha recibido (11), seguido de New Orleans (10), Los Ángeles (7) y Tampa Bay (4).

XVIII. Mucho se ha dicho respecto a los Bucs que serán el primer equipo en jugar el Super Bowl en su propio estadio. ¡MENTIRA!

Los Dolphins recibieron a los Philadelphia Eagles en Miami justo al tiempo que Ace Ventura rescató a Dan Marino y a Snowflake de Ray Finkle.

XIX. Los 55 puntos que anotaron los 49ers en el Super Bowl XXIV en contra de Denver, a la fecha, siguen siendo la mayor cantidad de puntos anotados por un equipo en la historia del Super Bowl.

XX. Por otro lado, Dolphins (VI) y Rams (LIII) comparten el orgullo de ser los equipos que menos puntos han anotado con tres.

XXI. La línea del Super Bowl XXIX de -18 puntos en favor de Niners vs Chargers es, es junto con la del Super Bowl III, la más abultada de la historia.

A diferencia de los Colts, San Francisco ganó y cubrió con un marcador de 49 – 26.

XXII. Los 75 puntos anotados entre ambos equipos es el total más alto en la historia del Super Bowl; el más bajo fue en la victoria de Pats sobre Rams 13 – 3 en el Super Bowl LIII.

XXIII. En la única otra ocasión que Tampa Bay llegó al Super Bowl fue en 2002, donde derrotaron 48 – 21 a los Raiders.

XXIV. Precisamente en Tampa, los Bills de Buffalo llegaron a su primer Super Bowl (XXV) como favoritos por un touchdown sobre los New York Giants; quienes a la postre resultarían vencedores 20 – 19 tras el gol de campo fallado por Scott Norwood, dando así inicio a la racha más infame en la historia del Super Bowl.

XXV. Los Bills perderían otros tres Super Bowls consecutivos convirtiendo a Jim Kelly en el único QB titular en perder cuatro Super Bowls.

XXVI. No obstante Brady es el máximo ganador de todos los tiempos, una derrota ante Kansas City lo colocaría también como el más perdedor con cuatro derrotas en el Super Bowl (XLII, XLVI, y LII).

XXVII. En la semana 2 del 2001, Drew Bledsoe salió lesionado, obligando a Bellichick a sustituirle con un QB de segundo año que había sido seleccionado en la sexta ronda del Draft.

Brady llevaría a los Pats hasta el Super Bowl XXXVI, ganando 11 de los 14 juegos de temporada regular en los que fue titular.

XXVIII. …¿y en los playoffs ‘apa?

Bueno, pues en la ronda divisional surgió la primera de muchas controversias: the tuck rule. En medio de una tormenta de nieve, los Raiders lideraban a los Pats con tan solo 1:50 de juego en el último cuarto.

Charles Woodson provocó lo que parecía un claro fumble de Brady, lo que habría puesto punto final al partido. Sin embargo, tras la revisión, las méndigas cebras determinaron que la Regla 3, Sección 3, Artículo 2º, Nota 2 del reglamento habría de ser aplicada: si se ha iniciado la mecánica del pase y decides regresar el balón, se considerará pase incompleto aun y cuando el jugador pierda el control de la bola siempre mientras pretende regresar el balón.

¿Lo ven? Yo tampoco.

XXIX. El Super Bowl XXXVI sería una de las dos ocasiones en las que Brady no ha sido favorito en el Super Bowl. ¿La otra? Precisamente el Super Bowl que nos espera (KC -3).

Los Patriots vencieron a los Rams 20 – 17, no obstante eran considerados underdogs por 14 puntos.

XXX. Tom Brady es el jugador con más anillos de Super Bowl con seis; le sigue el icónico defensive end Charles Haley, quien obtuvo cinco jugando para 49ers y Cowboys, respectivamente

XXXI. Sin embrago la persona con más anillos en su carrera es ni más ni menos que Bill Bellichick, quien obtuvo dos campeonatos como coordinador defensivo de los Giants y seis como head coach de los Pats.

XXXII. Mahomes y los Chiefs buscan defender su título, situación que no se da desde hace casi dos décadas cuando Brady y los Pats conquistaron los Super Bowls XXXVIII y XXXIX; la hazaña se ha logrado solamente en siete ocasiones.

XXXIII. Para no variar, Tom Brady es el jugador con más MVPs del Super Bowl en sus vitrinas con cuatro (Deion Branch y Julian Edelman se llevaron los otros dos que ganaron los Pats). Le sigue Joe Cool quién consiguió tres con los 49ers (el otro se lo llevó Jerry Rice en el Super Bowl XXIII).

XXXIV. Super Bowl LI que se disputara en Houston, TX en 2017 es el único en la historia que se ha ido a tiempo extra.

Tras ir perdiendo 28 – 3 a mediados del tercer cuarto; Brady & Co. le arrancarían el Lombardi de las manos a los Falcons.

XXXV. La línea de over / under para el Super Bowl LV abrió en 57 puntos totales, empatando el record de dicha edición (LI), y que por cierto, fue over (34 – 28).

XXXVI. Desde 2004, la línea de over / under ha cerrado arriba de 50 en seis ocasiones; en cinco de ellas, el total ha sido under.

XXXVII. Históricamente, el over ha pegado en 27, mientras que el marcador se ha quedado en under en 26 (por algún motivo, no hubo línea para el Super Bowl I).

XXXVIII. El récord entre el NFC y el AFC se encuentra empatado a 27; el ganador del Super Bowl LV inclinara la balanza en favor de su conferencia.

XXXIX. En el Super Bowl, los equipos favoritos tienen un récord ganador de 36 – 17 (67%) straight up, pero tan solo de 29 – 20 – 2 (55%) contra la línea o ATS.

XL. El motivo por el cual el récord ATS solo contempla 53 partidos es por qué la línea del Super Bowl XLIX entre Patriots y Seahawks cerró en pick.

XLI. Las únicas dos líneas que se han pusheado o salido tablas en la historia del Super Bowl son las correspondientes a la edición XXXI (Green Bay vs New England) y la XXXIV (St. Louis vs Tennessee).

XLII. No obstante lo anterior, la línea rara vez cobra relevancia en el Super Bowl.

Solo en seis ocasiones, el favorito ha ganado sin cubrir.

Esto quiere decir que en 48 de los 54 no importa la línea, la apuesta ganadora va de la mano con el equipo que sale campeón.

XLIII. El Super Bowl LV entre Tampa Bay y Kansas City marcará la 14ta ocasión en la que los participantes se enfrentaron también en temporada regular.

XLIV. La última vez que esto sucedió fue en el Super Bowl XLVI entre Giants y Patriots; de hecho, este fenómeno ha ocurrido en las cuatro temporadas donde Big Blue ha salido campeón.

XLV. En la temporada regular, Mahomes derrotó a Brady 27 – 24 precisamente en el Raymond James Stadium en Tampa Bay, FL.

XLVI. El Super Bowl LV será el quinto encuentro entre Mahomes y Brady.

Si bien el head-to-head se encuentra empatado con dos victorias por bando, Mahomes (348.8 ypj, 11 TDs, 3 INTs) únicamente sostiene la ventaja estadística pues Brady (300.5 ypj, 6 TDs, 5 INTs) salió airoso en su único encuentro de playoffs (2018 AFC Championship).

XLVII. De los 32 equipos de la NFL solo cuatro no han nunca jugado en un Super Bowl: Detroit Lions, Houston Texas, Jacksonville Jaguars y los Cleveland Browns.