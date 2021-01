Empresas Humanas y Rentables Altamente Compatibles

Connect on Linked in

En este tiempo tenemos la oportunidad de reinventarnos o morir, a pesar de los pronósticos que parecieran nos pintan un año difícil, crítico y decisivo para micro, pequeñas y medianas empresas principalmente. Existen muchas formas en las que las empresas pueden salir hoy adelante, pero no me gustaría dar un mensaje esperanzador sino real en dónde me parece que lo que necesitamos es afianzarnos a nuestro propósito -nuestra razón de existir- para ser mucho más conscientes del VALOR que damos a cada uno de nuestros colaboradores, clientes, proveedores, comunidad, a nuestro país, etc.

Las empresas humanas y rentables pueden ser compatibles siempre y cuando dejemos la vieja escuela, dando oportunidad a crecer y evolucionar en nuestros paradigmas y conocimientos dados por la escuela en dónde las empresas sólo se dedicaban a generar utilidades.

Sacar adelante a nuestra organización será retador seguramente, más no imposible. Existen muchas formas de poder hacer las cosas y considero que nos comencemos a hacer consciente que lo más importante en nuestra empresa son nuestros COLABORADORES. Es ahí dónde radica el verdadero cambio, la verdadera entrega y la posibilidad de conectar con las personas como personas para poder generar ideas creativas, compromisos y retos que se puedan presentar durante este año para generar una empresa rentable y humana.

Las empresas ya no sólo se pueden dedicar a producir y generar utilidades sin ningún fin. Las empresas comenzamos a creer en tener personas felices, comprometidas y dispuestas a lograr un mayor valor en nuestra empresa y no será por imposición.

Existen muchas formas de crear VALOR con nuestros servicios y productos que ofrecemos día con día y no se trata de invertir, no todo es dinero, se trata de que nuestra CREATIVIDAD salga a flote y se realicen equipos de alto desempeño para crear ideas, nuevas formas de trabajo y no sólo enfocarse en el ahorro, la reducción de costos; porque, aunque no lo creas ahí no radica el éxito de las compañías.

Empieza a creer que la compatibilidad de tener empresas plenamente humanas y rentables son conceptos más reales y más cerca uno del otro que sin uno no existe el otro… sólo basta con que comiences a creerlo, planearlo, desarrollarlo, ejecutarlo y lo podrás ver en los RESULTADOS.