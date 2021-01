¿Donald Trump es AMLO?

Connect on Linked in

No reconoce el triunfo de la oposición aunque los responsables electorales den los resultados y aseguren de que gano la oposición.

Fomenta la protesta y pide que se manifiesten en las calles, pues hubo fraude.

Hace comentarios que fomentan el odio entre distintas clases.

Apoya sus inútiles obras al sur del país.

Cancela programas en el sector salud y de educación, implementados por presidentes anteriores.

Se siente el elegido y apoya al interior del país, criticando y cerrando las relaciones con el exterior.

NO ESTOY HABLANDO DE AMLO.

Estoy hablando de TRUMP.

Está claro que ambos tienen sentimientos de DICTADORES.

Este presidente de los Estados Unidos de Norte América es un: #Bull shiter.

La definición es: Someone who lies about everything and exaggerates the truth. (Alguien que miente sobre todo y exagera la verdad).

Es, ha sido y será, su filosofía de vida.

Lo mismo pasa con AMLO.

Para ser libre, hay que ser esclavo de la ley.

Esto hay que aplicarlo a raja tabla a todos los políticos, sobre todo a AMLO que le encanta saltarse la ley cuando no le conviene.

Aceptan las políticas y la democracia siempre y cuando piensen como él.

Si no piensas como yo eres el enemigo y habrá que terminar contigo.

Las leyes no son para obedecerlas solo son para cambiarlas a tu favor.

Si se hace lo que tú dices y piensas; aceptas las leyes.

Si no se hace lo que tú dices, habrá que cambiarlas.

Todos los dictadores piensan así.

Creen en el poder por el poder.

Desde Marco Tulio en la antigua Grecia hasta nuestros tiempos pasa lo mismo.

Sean de izquierdas o sean de derechas los dictadores son nefastos.

De derecha, podríamos menciona a HILTER, MUSSOLINI, FRANCO, PINOCHET…ETC.

De Izquierdas podríamos mencionar: MAO TZE TUNG, LENIN, FIDEL CASTRO, CHAVEZ…ETC.

Todos son nefastos.

En estos tiempos vemos con tristeza que en el país más poderoso del mundo, ejemplo de más de 200 años de democracia, unos manifestantes, blancos ultra derecha entran al capitolio y arman la de san quintín.

En México estamos más acostumbrados a esos desordenes, provocados por gente de AMLO, antes PRD ahora MORENA.

Ya veremos en julio si es que pierde poder en las elecciones.

Seguro gritara fraude y no reconocerá la victoria de la oposición.

Está claro que tanto Trump como AMLO, son demócratas siempre y cuando ganen ellos.

Realmente; DONLAD TRUMP ES AMLO.