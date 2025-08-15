“¿Sacas?”: 15 frases que solo los regios entienden y su significado

Aunque en todo México se habla español, cada región tiene su propio “idioma” particular. Monterrey es el ejemplo perfecto, con un acento y un vocabulario que puede dejar confundido a cualquiera que no sea de la Sultana del Norte. Si alguna vez te has quedado con cara de “what?” al hablar con un amigo de allá, esta guía es para ti. Te presentamos un diccionario con las frases que solo los regios entienden para que no te vuelvan a “tirar a león.

El diccionario definitivo de frases regias

Desde expresiones de alegría hasta formas únicas de llamar a las cosas, el vocabulario regiomontano es rico y muy particular. Aquí te desglosamos las expresiones más comunes.

Expresiones de uso diario

Estas frases son el pan de cada día en las conversaciones de Monterrey. Si las dominas, estarás un paso más cerca de hablar como un local.

Está con madre: La expresión regia por excelencia para decir que algo es increíble, padrísimo o que te gusta mucho. Es el máximo halago.

Más frases que solo los regios entienden

El vocabulario regio va más allá de las frases básicas. Aquí tienes otras expresiones que te ayudarán a entender mejor a tus amigos norteños.

Huerco o huerca: Así se les dice a los niños y niñas en Monterrey y otras partes del norte.

Así se les dice a los niños y niñas en Monterrey y otras partes del norte. Curado: Se usa para describir algo que es chistoso, divertido o gracioso. Esa película está muy curada.

Se usa para describir algo que es chistoso, divertido o gracioso. Esa película está muy curada. Tirar carro: Es sinónimo de molestar o burlarse de alguien, pero de una manera amistosa o de “bullying light”.

Es sinónimo de molestar o burlarse de alguien, pero de una manera amistosa o de “bullying light”. Sordearse: Significa hacerse el desentendido o ignorar una petición a propósito. Es “hacerse el sordo”.

Significa hacerse el desentendido o ignorar una petición a propósito. Es “hacerse el sordo”. Chisqueado: Se refiere a alguien que es raro, extraño o que tiene ideas un poco locas.

Se refiere a alguien que es raro, extraño o que tiene ideas un poco locas. Pistear: La palabra regia para ir a beber alcohol. El fin de semana, los regios se van a “pistear”.

La palabra regia para ir a beber alcohol. El fin de semana, los regios se van a “pistear”. Jalar: Tiene un doble significado. Puede ser “trabajar” (el “jale” es el trabajo) o aceptar una invitación.

Se refiere al cambio o al dinero en monedas. No esperes un carrusel si te piden “feria”. ¿Sacas?: Una muletilla muy común que significa “¿entiendes?”, “¿ubicas?” o “¿captas?”.

Una muletilla muy común que significa “¿entiendes?”, “¿ubicas?” o “¿captas?”. Está bien pata: Se usa para decir que algo es aburrido, de mala calidad o que simplemente no sirve.

Además, en Monterrey se dice “carro”, nunca “coche”, y a todo lo que es helado, ya sea de agua o de leche, se le llama “nieve. Si quieres profundizar más en el tema, puedes explorar foros de comunidades como r/Monterrey en Reddit, donde los propios locales discuten sus modismos.