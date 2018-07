Sinaloa | Denuncian padres que su hija sufrió de negligencia en el IMSS de Navolato

Connect on Linked in

Por Fabricio Urías

Alternativo.mx / Padres de la pequeña Jennifer Miche acusan de negligencia al Seguro Social, ya que la niña supuestamente ingresó al nosocomio por un dolor abdominal , asegurando los doctores de la institución que era infección en las vías urinarias, lo cual resultó ser una apendicitis.

Misael Olivares, elemento del Cuerpo de Bomberos de Navolato, es ahora él quien pide el auxilio de las instituciones de Salud, en especial del Instituto Mexicano del Seguro Social, debido a que su hija ha vivido un vía crucis en el último mes debido a un mal diagnóstico que le hicieron en la clínica de Navolato, donde lo único que hicieron fue darle paliativos para el dolor sin atacar el problema con estudios de imagenología.

“Mi enojo es por la mala atención que se le dio en Navolato, todo por un trabajo que no se hizo como debe de ser, ya que no se le hicieron estudios, no se una radiografía, un ultrasonido, algo que pudieran descartar la complicación que está viviendo, aún así a mi hija me la dieron de alta teniendo 39 de temperatura, pero la tuve que regresar al hospital porque ni dolor ni temperatura bajaban ”.

Aseguró que tras pasar días y no cesar el dolor ni ver mejoría en su estado de salud, la regresó de nuevo al hospital, siendo ahí cuando el mismo padre solicitó al médico de guardia que si había posibilidad de llevarla por su cuenta a un ultrasonido para descartar cualquier cosas, situación a la que el mismo galeno accedió.

Tras realizar estudios de ultrasonido de manera particular, el problema era serio, había una apendicitis perforada, al regresar con los estudios, destacó que los médicos la canalizaron para trasladarla a Culiacán donde fue intervenida quirúrgicamente de inmediato, el problema era avanzado.

Hoy la pequeña ha sido sometida a dos intervenciones y el sangrado, así como el dolor se han complicado, pues ahora presenta vómito, situación que tiene en desespero a toda la familia.

“Te repito, mi enojo es ese mal diagnostico que le hicieron a la niña, hasta que me moví yo y la llevé, aún estando internada, la saqué del hospital con el suero colocado y la lleve a que le hicieran el ultrasonido y ahí salió que la niña tenía ya apendicitis perforada. Dime tú si esto es justo, dime tú si uno como padre de familia no hace hasta lo imposible por sus hijos, creo que no deben actuar así las instituciones que atienden a las personas”.

Resaltó que va por tercera ocasión al Seguro Social en Culiacán y espera que su hija de una vez por todas se recupere y vuelva a ser la misma niña activa que siempre se le ha caracterizado.

PUEDES LEER:

.