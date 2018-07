Se le descompuso el auto y caminó 32 kms para cumplir con su trabajo ¡Una historia increíble!

Alternativo.mx / #Daniel Corona / Sígueme en: Facebook y Twitter

¿Usted que haría si se le descompone el auto y tiene que ir a su primer día de trabajo?

La historia de Walter Carr, es digna de una muestra de que cuando existe el compromiso y la necesidad de trabajar, la motivación personal puede mover montañas.

Walter tenía que presentarse a su primer día de trabajo en una empresa de mudanzas el día viernes, sin embargo justo el día anterior, el jueves, su auto se descompuso.

La solución que pensó Walter, para cumplir con su trabajo fue caminar 32 kilómetros durante toda la noche a través de los suburbios de Birmingham, Alabama en Estados Unidos.

En su camino Walter se encontró con un policía quién al escuchar su historia lo invitó a desayunar, para luego llevarlo a la casa en donde tenía que presentarse a realizar su trabajo.

Al llegar a la casa de la clienta, Jenny Lamey, el policía le contó la historia de Walter trás lo cual ella se sintió conmovida y escribió en la página de facebook de la empresa: “Orgullosos de haber encontrado a este joven. Ciertamente tuvo un impacto en nosotros”.

Proud to have encountered this young man. He certainly made an impact on us!#PelhamPD #belikewalter pic.twitter.com/d0zz0PMvnv

— Pelham Police Dept (@PelhamPoliceAL) July 16, 2018