Sinaloa | Malverde; creyentes celebran al “Bandido generoso”

Fabricio Urías

Alternativo.mx / Mientras que para los albañiles era el festejo con motivo de la “Santa Cruz”, otros creyentes acudían a la capilla del llamado “Santo de los Pobres y de las Causas Difíciles” para venerarlo por el 109 aniversario de su natalicio.

Cientos de personas provenientes de diferentes partes de México, incluso de otros países acudieron al festejo que inició con un recorrido, el cual era amenizado por las notas de la música de banda sinaloense.

Empotrado en el cofre de un vehículo, la imagen del llamado “santo de los narcos”, recorría el bulevar De Los Insurgentes para dar una vuelta a la manzana y regresar a su aposento, donde otra multitud lo esperaba para continuar con la celebración.

Entre baños de cerveza, whisky y tequilas de los más caros, la gente se acercaba a la imagen para celebrar junto a él esta fecha conmemorativa, los gritos de “viva Malverde” no cesaban, a lo lejos un grupo de jóvenes levantaban una botella de etiqueta negra para brindar en favor del festejado.

Jesús Manuel González, responsable del cuidado de la capilla, expresó que cada año las festividades van en aumento y eso se debe al gran arraigo que Malverde está generando alrededor del mundo, pues admitió que hay una pareja que viene desde el lejano oriente (Japón) a celebrar el día, lo cual le enorgullece por ser un ánima que a través de los años lo ha protegido a él y su familia.

Asegura que la tradición inició con su padre y ahora la promueve él, buscando que perdure, pues es una gran cantidad de personas que respetan y alaban al Santo de los narcos”, principalmente los que se dedican a negocios ilícitos, refirió.

“Este año veo un aumento de un 20 o 30 por ciento, la verdad es muy bonito ver cómo la gente viene y se entrega a mi Malverde, gente de todas partes de México y de muchas partes del mundo. Con frecuencia viene gente de los Estados Unidos y le traen la banda, le dedican corridos y en otras más le dejan dinero en su ánfora”, resaltó.

SEGUIRÉ CREYENDO EN ÉL; ME SALVÓ DE LA MUERTE: RAMIRO

Ramiro llegó a Culiacán hace dos días, venía procedente de Dakota del Norte, en la frontera norte de los Estados Unidos, tenía una manda prometida, acudir al festejo de Jesús Malverde en la primera oportunidad que se le presentara, después de haber sufrido un accidente de trabajo que casi le cuesta la vida.

“Estaba trabajando en una obra en construcción, fue en 2014 cuando un día de repente se nos vinieron encima unos muros que habíamos levantado y que habíamos apuntalado bien para que no se desplomaran, pero los fuertes vientos que hacían ese día no los soportaron y se derrumbaron. Yo y otro compañero quedamos atrapados, pero a mí me cayó el mayor peso, a cómo pudieron los demás compañeros que ahí estaban comenzaron a quitar los pedazos de concreto y cuando me vieron pensaron que estaba muerto porque me encontraba bañado en sangre”, respondió.

Agregó que pasó cinco semanas en terapia intensiva, pues cuando llegó al hospital las esperanzas de vida eran pocas, las diferentes fracturas y una herida grande en su costado derecho lo hizo perder mucha sangre, eso minimizaba el pulso cardiaco y al mismo tiempo la posibilidad de existir.

Asegura, que de manera inconsciente recordó la imagen de Malverde, a quien le pidió el milagro de salvarlo, siendo ahí cuando comenzó esa gran creencia por el “Bandido Generoso”.

Relata que en su hogar cuenta con una imagen de yeso que consiguió en una yarda de tráilers hace tres años, y desde esa fecha comenzó a documentarse más de la vida y existencia de Jesús Malverde, el “Santo de los Pobres y de las Causas Difíciles”.

