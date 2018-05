Ricardo Anaya gana 400 mil pesos mensuales, ¿le crees?

Connect on Linked in

Alternativo.mx | El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, reveló que percibe 400 mil pesos mensuales, producto de su trabajo, luego de ser señalado por tener una vida de lujos.

– ¿Por qué no has explicado por qué has vivido tan bien toda tu vida, Ricardo? ¿Por qué no has explicado abiertamente”, preguntó Carlos Puig.

Por qué no decir, bueno pues por lo que yo tengo, más lo de la familia de mi esposa”, respondió en la charla que sostuvo con periodistas de Milenio.

“Entre mi esposa y yo, puedes entrar ahorita a la página, como 400 al mes. Y cuando aquí me dicen: ‘oye, y ¿por qué puedes tener a tus hijos en ese colegio?’, pues porque lo pago con recursos de procedencia lícita. ¿Qué hace el PRI? Todo tipo de maniobras para dañar a la gente”, dijo.