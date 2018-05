López Obrador mantiene su eterno discurso en San Juan del Río

Connect on Linked in

Alternativo.mx | El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, no quita el dedo del renglón y continúa con su discurso de cortar de tajo con la corrupción a partir del 1 de diciembre -si es que el voto le favorece- y terminar con los privilegios de los expresidentes de México y algunos empresarios.

Durante su visita a San Juan del Río, ante miles de seguidores y simpatizantes, el político tabasqueño repitió sus eternas promesas de campaña como el hecho de que los 500 mil millones de pesos que se fugan a través de la “cañería” de la corrupción se redireccionarán para beneficiar a los más necesitados del país.

“No habrá aumento al IVA ni al ISR en todo el sexenio, no será necesario endeudar al país”, repitió el tres veces candidato presidencial, al remarcar que tampoco habrá gasolinazos y por el contrario, se notará la austeridad republicana.

“Vamos a bajar el sueldo de los de arriba, porque vamos a subir el sueldo de los de abajo”, señaló López Obrador al calificarse de perseverante y necio: “me canso, ganso, de que vamos a acabar con la corrupción”.

Repitió que la residencia oficial de Los Pinos será purificada por el Pueblo y que venderá el avión que hoy sirve al jefe del Poder Ejecutivo mexicano, además de que los jóvenes tendrán garantizado el derecho al estudio y al trabajo, primero como aprendices y luego como trabajadores, a través de la multicitada beca de tres mil 600 pesos mensuales.

Desde su percepción, hay un despertar ciudadano ya que su movimiento no solo se tiene fuerza hoy en el sur y sureste del país, sino que según las encuestas “vamos arriba en el norte del país”.

“Vengo A San Juan del Río a reafirmar compromisos, no les voy a fallar, no los decepcionaré. Tengo tres principios: no mentir, no robar y no traicionar al Pueblo”, finalizó.

