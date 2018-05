Atacan a atleta mexicano paralímpico en el Metro

Connect on Linked in

Alejandro Pacheco Castillo, atleta paralímpico mexicano fue atacado por vagoneros en la Línea B del Metro, en la estación Nezahualcóyotl. Dos veces por semana después de su entrenamiento se dedica a cantar para solventar sus gastos.

El deportista de 27 años quedó ciego a los 19 por su consumo excesivo de drogas, sin embargo, en una muestra de valentía en lugar de dejarse hundir, comenzó a practicar deporte, así es como se ha convertido en campeón nacional de atletismo para débiles visuales en 1500 metros.

“Al terminar mi entrenamiento, el viernes, en el Bosque de Aragón, me dispuse a ir al metro para seguir con mi recaudación de fondos; iba acompañado de Víctor, alguien que me apoya y de repente escucho a dos sujetos decirme que ‘me fuera’ ‘que esta no era mi zona’, me empezaron a agredir verbalmente, luego a forcejear contra mí y después me empezaron a golpear” mencionó el atleta.

Es una verdadera lástima que las autoridades del deporte en México no apoyen a nuestros atletas, y más ha alguien que ha luchado tanto e incluso a vencido el mundo de las drogas.

