Surfista brasileño rompe récord mundial con ola de 24 metros

El surfista Rodrigo Koxa montó en Portugal la ola más grande que se haya surfeado, informó la organización especializada World Surf League.

La agrupación dijo que sus jueces determinaron que una ola que Koxa montó en Naraze, Portugal, el 8 de noviembre tenía una altura de 24,38 metros (80 pies).

Koxa no solo ganó el honor de este año, sino que ahora posee el Récord Mundial Guinness de la ola más grande surfeada”.

Koxa dijo que el premio es “un sueño hecho realidad”.

