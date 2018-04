Ovacionan 25 mil almas a The Creedence

Por Rey Rodríguez

Alternativo.mx / Fueron 25 mil almas las que ovacionaron a la banda legendaria The Creedence Clearwater Revisited, la noche del sábado, en el Monumento al Pescador, como parte de la programación del Festival de Primavera y como preámbulo del Tianguis Turístico México Mazatlán 2018.

Desde temprano, cientos de fanáticos llegaron a ocupar los mejores lugares, y poco a poco empezó a aglomerarse más y más público, hasta convertir el evento en todo un acontecimiento, complaciendo la legendaria banda de rock contemporáneo con su extraordinaria música.

Born on the bayou fue el primer tema para abrir boca al multitudinario concierto, entre una gran lluvia de luces y gran ovación de la concurrencia, quienes luego de dar la bienvenida ofrecieron Green river.

Siguieron Lodi, Commotion, Who’ll stop the rain, Suzie Q y Hey tonight, así como Long as i can see the light, I put a spell on you, Down on the corner y Lookin out my back door.

Más éxitos como Heard it through the grapevine, Midnight special, Bad Mon, Proud Mary y Fortunate son.

Para cerrar su extraordinario concierto, interpretaron Have you ever seen the rain, tema que fue toda una locura entre la fanaticada, para seguir con Travel band y Up around the bend.

Fue una extraordinaria noche, con la cual preinicia el Tianguis Turístico en Mazatlán, y como parte de las actividades del Festival de Primavera 2018.

