IMSS Querétaro dará servicios hospitalarios y de urgencias este 1 de mayo

Alternativo.mx | El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Delegación Querétaro, informa a sus derechohabientes que el martes 1 de mayo del presente año se brindarán con normalidad los servicios hospitalarios y de urgencias en las Unidades de Medicina Familiar y los nosocomios que cuenten con este servicio.

Sólo se suspenderán los servicios administrativos, así como la atención médica de Consulta Externa en las unidades de Medicina Familiar (UMF), Consulta de Especialidades y en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA).

El Seguro Social cuenta con Urgencias las 24 horas en la zona metropolitana en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 8 en el Municipio de El Marqués y en la UMF No. 9, de Felipe Carrillo Puerto, UMF No. 15, en Desarrollo San Pablo, así como el Hospital General Regional (HGR) No. 1 en Av. Zaragoza y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 en San Juan del Río.

Asimismo se tendrá atención médica continua de 8:00 a 20:00 horas en las UMF 10, de San Roque; 17, de Corregidora; 16, de Constituyentes y las UMF´s 6 y 7 en San Juan del Río.

Ante ello, se recomienda a los derechohabientes que hagan uso del Servicio de Urgencias de manera adecuada y asistan a éste cuando se trate de una urgencia real, es decir, lesiones o acontecimientos que pongan en riesgo la vida o la pérdida de un miembro.