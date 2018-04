Ejerzamos un periodismo con responsabilidad social: Villegas

Connect on Linked in

Por Luz María Cázarez

Alternativo.mx / Más allá del nivel académico, el reto de los periodistas actuales es prepararse constantemente para ejercer este oficio o profesión, pero también ser un agente de cambio social, opina Édgar Paúl Villegas, jefe de información de los noticieros de Maxiradio y TV Azteca Sinaloa, empresas en las que colabora desde el 2006.

Él inició como corrector y luego fue reportero en Noroeste, El Debate de Culiacán y WRadio; también, coordinador de prensa en campañas políticas. Actualmente es responsable de los noticieros en radio y televisión.

-¿Qué sientes al llegar a la “Mayoría de Edad” en el periodismo?

“Mucha satisfacción. Como reportero podemos recoger el clamor social, investigar, ayudar a mejorar la calidad de vida, de mejorarlo a través de una nota periodística e incluso abanderar una revolución del cambio positivo. Damos cuenta también de decirle al mundo que en Sinaloa y Culiacán no todo está perdido, que somos una comunidad solidaria, de gente productiva, preocupada por su entorno.”

-Tú pasaste de lo escrito a lo electrónico, ¿cuál fue el reto?

“Primero, zozobra porque no sabía cómo registrarían mi voz e imagen. Lo electrónico tiene sus bondades y una es la inmediatez, lo masivo, aprendes a despojarte de temas personales y te concentras en la información, y poder hacer labor social que implica contacto directo con la gente.”

¿Qué opinas de los medios digitales y redes sociales?

“Es una dinámica interesante. Esto ha abierto para que muchas personas se sientan, si no periodistas, por lo menos sí comunicadores. Los medios digitales facilitaron la tarea a quienes no podían costear un periódico o revista, y lo mismo sucede con aquéllos que se topan con un choque, un pleito callejero, un hecho violento, y lo reportan en el momento a través de sus redes. Son un buen aliado para complementar lo que en medios tradicionales (periódicos, televisión, revistas) no puedes explotar.

-¿No los ves como competencia desleal?

“Por el contrario, los medios tradicionales se están adaptando. Hoy en cualquier canal de televisión ya no se trabaja nada más para señal abierta o cable, sino también para hacerlo vía redes sociales y TV para internet para verlo en celulares, tablets, computadoras; lo mismo sucede en radio. Nos da una posibilidad real de no quedarnos cortos frente a las nuevas generaciones que no gustan de los medios tradicionales. Hace muchos años decían que la TV haría desaparecer el cine o el teatro, y no hubo tal. Noticias, entretenimiento, lo que al público le gusta, llega a todos los rincones del mundo.”

¿Qué opinas de las “fake news” (noticias falsas)?

“Desafortunadamente están fuera de la ley y destruyen carreras, vidas, personas e instituciones, le restan seriedad a la información. Los medios tradicionales no estamos para aclarar las fake news que aparecen en medios poco serios, y sucede.”

-¿Qué sigue en tu carrera?

“Me veo trabajando un tiempo más en medios, y luego pasar a plataformas digitales, al análisis de información, quizá emprender un negocio. Hay que dar paso a la gente joven, pero mucho ojo: ¡el título de licenciatura, maestría o doctorado no lo es todo!, aporta satisfacción personal pero ni un peso más al salario. Debemos ser agente de cambio, prepararnos, reivindicar nuestras condiciones laborales y contribuir en algo a nuestra sociedad.”

Te recomendamos leer:

http://alternativo.mx/2018/04/52-anos-murio-javier-solis-vez-canta-mejor/