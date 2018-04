Discriminación en UdeG contra alumno en examen profesional

¿Fui víctima de discriminación por parte de académicos de la U de G?La respuesta es Sí. Amigas, amigos; esto me pasó hace mes y medio durante mi examen de titulación y he de confesarles que no lo puse al instante por varias razones, entre ellas que estuve muy ocupado en esos días y no me permitía el tiempo para reflexionar sobre cómo manejar la situación. Otra razón fue, para prever que como represalia me fueran a entorpecer aún más mi proceso de titulación. Esto último aún se pude dar, ya que aún no termino el trámite, pero a expensas de eso me la voy a jugar, porque hay cosas que considero importantes y sensibles que quisiera contar. Dicho esto voy a los hechos:Como verán el presidente del jurado de titulación suspende mi examen argumentando que no íbamos "adecuadamente vestidos", El describe cómo voy vestido pero para dar más detalles también llevaba una prenda tipo blazer e iba completamente de negro, sin ningún dibujo o leyenda en mi ropa. A raíz de esto, una vez suspendido mi examen me puse a revisar lo que indican los reglamentos de la universidad, y para empezar; en el Reglamento General de Titulación de la Universidad de Guadalajara EN NINGÚN LADO faculta a nadie para suspender un examen por razones de vestimenta. La decisión fue arbitraria haciendo un juicio sobre mi persona y la de mi compañero lo que inclusive viola el artículo 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara. Hay muchas cosas mal ahí. Primero, que es increíble y debería de ser inaceptable que académicos de una universidad ejecuten sanciones desde la ignorancia y el desconocimiento de las normas o desde la arbitrariedad. Todavía al día siguiente recibí una llamada de parte de la coordinación de la carrera en el que volví a manifestar mi incomodidad y se me volvió a insinuar que la falta la estaba cometiendo yo. También es inaceptable que académicos de una UNIVERSIDAD pongan como prioridad aspectos materiales y superficiales en un EXÁMEN que tiene como fin EVALUAR EL CONOCIMIENTO aprendido durante la carrera.La triste realidad es que vivimos en un mundo de apariencias y que desalentador es darse cuenta que inclusive en un lugar que debería de ser el principal gestor del conocimiento aún se sigan priorizando lo superficial y lo banal. Sé que quizás hay gente que pueda estar de acuerdo en pensar "pues él tiene la culpa, claro que a un evento importante tienes que ir de traje" pero déjenme decirles que se equivocan. ¿Qué va a pasar el día que tengan un alumno de alguna comunidad indígena y él quiera asistir a sus ceremonias académicas de la misma manera en la que asiste a las ceremonias importantes en su comunidad?, ¿También lo van a obligar a ir de saco y corbata? ¿o a él si le van a permitir ir vestido como quiere y hasta foto para presumir en el facebook le van a tomar?. NADIE TIENE EL DERECHO DE DECIDIR SOBRE LA PERSONA DE NADIE, nadie tiene el derecho de decidir cuáles son los eventos importantes en tu vida y mucho menos como debes de ir vestido para ellos. Todas esas construcciones sociales solo viven en la cabeza de quien las tiene, lo cual se respeta siempre y cuando no se quieren imponer a las demás personas, porque esa imposición siempre va a generar problemas, ya lo estamos viendo y hemos visto muchas veces. Quería compartirles esto desde hace rato pero como mencioné no había tenido mucha chance de sentarme a hacerlo, me gustaría que sirviera de algo, para aunque sea un poco ir extirpando de nuestra sociedad, o por lo menos en mi circulo cercano, que son ustedes, esta cultura de las apariencias que es un cáncer, uno más grande de lo que nos imaginamos que es.También para recordarles que nunca se queden callados, siempre digan lo que piensan, no se dejen intimidar por ninguna persona aún cuando parezca que tiene algún tipo de "autoridad" o sepan que quizás nada van a lograr, de todos modos hablen y digan, que esa gente sepa que si actúa con impunidad no es porque nosotros se lo estamos concediendo. Háganlo con la mayor sensatez que pueda. Y si han sufrido algo, háblenlo con sus amigos, sirve mucho.PD: Otra de las razones por las que no lo había querido poner es porque, como nos hemos dado cuenta, se han estado desapareciendo estudiantes… y como leyeron en el recuerdo de hace 4 años que compartí hace rato, esta gente te suele rastrear. Espero que solo sea la paranoia (Glump!)… Si hay una persona del CUAAD monitoreando mis redes y se leyó esto, le mando un saludo! 😉 Saludos en general! 🙂

Posted by Paco Morando on Tuesday, April 10, 2018