Niurka critica a Karla Souza por su confesión de abuso sexual

La vedette cubana Niurka criticó fuertemente el caso particular de las declaraciones de Karla Souza sobre abuso sexual.

Dijo: “Hace 12 años, ¿De veras amiga? ¿Qué chiste tiene cuando tuviste que dar el foundi…? Pero lo lograste, ya eres famosa, ¡tan descaradas que son!

El punto es que ahora después de haber put… tanto, están tratando de buscar monstruos, entonces mi amor, a estas alturas es cuando vienen a avisar que fueron ultrajadas, violadas, manoseadas”.

“¿Cómo te aguantaste hasta que fuiste famosa? ¿por qué no lo denunciaste en cuanto te lo hicieron, cuando no eras nadie? Ahora se quejan porque son famosas. ¿Por qué no se quejaron cuando no eran nadie? Dijeron ‘no, mejor aflojo las patitas, me relajo, cierro los ojos, respiro profundo, gozo, me hago famosa y después denuncio’. ¡Qué descaradas son!”, expresó.

Confesó también ser víctima de acoso

“A poco ustedes creen que a mí no me han pedido el fund… mi fund… también fue acosado. Dije que no y ya, mira que fácil. No te lo voy a dar por un protagónico ni porque tengo talento”.

