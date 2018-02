Sinaloa | Se quejan estudiantes de nuevo ingreso de no encontrar cupo en Medicina

Connect on Linked in

Por Fabricio Urías

Alternativo.mx / Estudiantes de nuevo ingreso que buscaron preinscribirse en las licenciatura de Medicina se quejaron de no tener acceso al portal de la Universidad Autónoma de Sinaloa asegurando que desde temprano se habían agotado las fichas,

Jesús Adrián, próximo de egresar de CONALEP denunció que desde muy temprano intentó acceder a la página que lo vincularía con la escuela de medicina y por más de 8 horas nunca pudo acceder al registro, argumentando que el portal no se abría.

“Estoy desde las 7 de la mañana intentando abrir el portal y no me deja, ya lo hice desde mi casa, en la computadora de un amigo y en un cyber café, la verdad no he podido registrarme y creo que voy a tener problemas para ingresar a la escuela de Medicina de la UAS”, denunció el estudiante.

Al cuestionarle sí no tenía otra oferta educativa, el estudiante mencionó que no, pues desde que era un niño su anhelo siempre fue ser un médico, situación que ahora se ve truncada al no encontrar el espacio para estudiar la carrera.

Emite comunicado la UAS; se agotan fichas en 8 carreras; entre ellas Medicina.- Luego de recibir la denuncia de Jesús Adrián la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de su área de comunicación emitió un boletín donde aseguraba que la preinscripción para el nivel superior con los programas educativos correspondientes al Grupo A, donde en los primeros 40 minutos se agotaron las fichas en las carreras de Medicina General, Fisioterapia, Imagenología, Química, Nutrición, Gastronomía, Odontología y Enfermería Culiacán, Mazatlán y Mochis, razón por la cual no hay cupo para nuevos ingresos.

