Sinaloa | “Frustrante; no me sentía como local”: Benjamín Gil

Por Fabricio Urías

Alternativo.mx / Terminó la Serie del Caribe y con ello un cúmulo de vivencias, unas positivas otras no tanto.

Para Benjamín Gil, manager de Tomateros de Culiacán y que representó a México en la Serie del Caribe Jalisco 2018, la palabra con la que definió su participación fue “frustrante”, por lo que jugadores pusieron todo el esfuerzo, enfoque y dedicación en el terreno de juego.

El tijuanense fue claro tratando de ser lo más sincero posible, donde resaltó que “en ocasiones las cosas no se dan, el béisbol no se te da”, donde en cada juego se luchó y se peleó hasta el final, ya que siempre se tuvo las carreras del empate en el home plate o en las bases.

“A pesar de que las cosas no se dieron, ellos (jugadores) nunca se rindieron. Hubo jugadores muy buenos que considero estrellas y que nos fallaron, y eso fue en momentos claves”.

Sobre los jugadores elegibles, respondió que desde un principio la directiva de la LMP y de Tomateros le presentaron a los jugadores disponibles, en base a una concertación entre las partes se llegó a una conclusión, resaltando que por jugadores que él en lo personal defendió fueron a Maxwell León y Gerardo Sánchez, jugadores que no fueron considerados por la liga.

“QUE GACHO, LOCAL NO ME SENTÍA”.- Al ser cuestionado por la forma en la que se manejó el sonido ambiental durante toda la serie, donde cada vez que cambiaban de pitcher, se escuchaba la canción de “El Mechón” (canción del relevista Sergio Romo), al término del partido ante Dominicana, les tocaron Las Golondrinas, entre otras actitudes más para jugadores y directiva.

Ante ello respondió que no se sintió local, al menos él como parte del equipo y no a nombre de los jugadores, resaltando que en esta ocasión no se estaba jugando con la camiseta de Tomateros, sino con la de México.

“Cuando volteaba y veía los jersey. Si me hubieran puesto audífonos que cancelan en ruido, sí me sentía local, pero sinceramente sí se escuchan cosas, local no me sentía y como dicen en Tijuana y Culiacán que gachos, la verdad, porque es nuestra tierra y estamos defendiendo los colores de nuestro país”.

Resaltó que siempre ha tratado de poner el nombre de México en alto, asegurando que ha cometido mucho errores, que ha batallado para disculparse por la señal de hace días y el comentario de hace 4 años, destacando que con el título de Tomateros pensó que las cosas habían cambiado, lamentablemente en la Serie del Caribe las cosas no fueron así.