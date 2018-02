Sinaloa | En el PRI no hay cabida a candidatos improvisados: candidatos al Senado

Connect on Linked in

Por Fabricio Urías

Alternativo.mx / Los precandidatos al Senado de la República, Rosa Elena Millán Bueno y Mario Zamora, en un encuentro con simpatizantes del municipio de Navolato, destacaron que en el PRI no se improvisan candidaturas, pues es un partido que no tiene que arrebatar candidatos de otros institutos políticos, porque cuentan con excelentes cuadros que hacen bien y honradamente su trabajo.

Rosa Elena Millán, al hacer uso de la voz resaltó que cuando hay una historia, una hoja de vida, una trayectoria, no se inventan cosas, resaltando que el compromiso, el resultado y la palabra son los que hablan en los hechos.

“La palabra que hemos empeñado en muchas ocasiones ante ustedes hablando por los demás candidatos y por las demás candidatas, hoy es la primera vez que me toca venir a Navolato a pedirles por mí, es la primera vez que me toca estar aquí en este escenario, yo sé que Navolato no me lo va a regatear, yo sé que Navolato se va a ir fuerte y sólido por la fuerza del PRI, y yo sé que también ustedes saben porque nos conocen, que el PRI no está improvisando candidaturas, que el PRI no está arrebatando de un partido o de otro para ofertarle al electorado sus mejores hombres y sus mejores mujeres, a eso le apostamos”.

Ante esto, su compañero de fórmula, Mario Zamora, dijo que el PRI no necesita de mentiras en sus discursos, ya que por años ha probado ser la mayor fuerza política de México, y por lo tanto, no lucra con la esperanza del pueblo.

“Vino uno y dijo, nombre, si dejan que yo llegue, el maíz va a valer 7 mil pesos la tonelada, eso, amigas y amigos, es burlarse de la gente, eso, es pensar que somos tontos, eso, es lucrar, es lucrar con la esperanza de la gente y eso no se vale de alguien que quiere ser su representante”, puntualizó.