Sinaloa | Crisis en Ayuntamiento de Navolato; sindicato amenaza con estallar huelga

Alternativo.mx / La crisis en el Ayuntamiento de Navolato ha llegado al límite, despidos injustificados de trabajadores sindicalizados y retiro de prestaciones que como gremio han logrado en la lucha a lo largo de los años han hecho la vida de cuadritos al Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de ese municipio, así lo denuncio el líder sindical del STASAN, Mario Antonio Rodríguez Reyes, a lo cual amenazó que de no escuchar respuesta favorable el próximo lunes estaría estallando una huelga de manera indefinida en la Comuna.

Rodríguez Reyes, resaltó a ALTERNATIVO.MX que desde noviembre del 2016 la anterior administración, encabezada por Miguel Enrique Calderón Quevedo hizo entrega de 40 plazas sindicales, mismas que el pasado mes de octubre del 2017 les fueron retiradas sin aviso ni notificación, sólo que de manera repentina los conceptos comenzaron a llegar como empleados de confianza o eventuales, situación que no explicaron las autoridades municipales, refirió el líder sindical.

“Por una quincena no completaron el año recibiendo su sueldo los sindicalizados, ya que el 30 de octubre pasado fue cuando nos quitaron todas las prestaciones y hasta la fecha hemos estado peleando porque en el contrato colectivo de trabajo está claramente estipulado todas las prestaciones mencionadas”, expresó.

Agregó que además hubo una homologación de sueldos en base a los tabuladores actuales, misma que también se les retiraron a 92 trabajadores, lo cual ha generado cierta molestia y decepción de parte de la actual administración que encabeza el priista Rigoberto Valenzuela Medina.

“Nosotros ya metimos los documentos ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje y sí para el lunes a las 6 de la mañana no hay un acuerdo en común con el presidente municipal vamos a continuar con la lucha que tenemos y estarían yéndonos a huelga de manera indefinida”, anticipó.

Agregó que los representantes legales están siendo encabezados por Héctor David Alarid (Secretario del STASAC), así como el abogado Humberto Tolosa Venegas, quienes han mostrado todo el apoyo para encausar esta lucha lo más legal posible, asegurando que los ayuntamientos municipales del resto del estado se estarían sumando a la huelga de manera paulatina en diferentes horario en cada uno de las 18 entidades de Sinaloa.

LE RETIRAN EL SUELDO AL LÍDER SINDICAL.- El abogado defensor Humberto Tolosa Venegas, señaló que luego del pleito sostenido entre el STASAN y el Ayuntamiento de Navolato, al líder sindical de Mario Antonio Rodríguez Reyes le fue retirado su sueldo de manera arbitraria por parte del ayuntamiento, asegurando el jurídico una represalia a todas luces en esta lucha.

Tolosa Venegas resalto que actualmente hay dos demandas colectivas interpuestas, una por las 40 bases retiradas y otras por los 92 sueldos homologados.

Así mismo, explicó que también solicitaron la demanda de huelga, la cual fue presentada por recurrentes violaciones al contrato colectivo de trabajo, misma que está para estallar el próximo lunes 19 de febrero a las 6 de la mañana.

“Nosotros notificamos al tribunal sobre el emplazamiento a huelga, y mientras el mismo tribunal determine una resolución la huelga puede estallar, es decir está en tiempo y forma el emplazamiento a huelga, pues mientras que el tribunal no la determine como ilegal, ilícita o inexistente la huelga sigue firme”, resaltó.

Aseguró que han buscado reunirse con el alcalde Rigoberto Valenzuela Medina para conveniar y darle fin al conflicto, pero a la fecha solamente ha tenido un acercamiento pero no ha dado una resolución.

Aseguró que todos los apoderados legales estarían reuniéndose con los agremiados del STSAN este domingo 18 de febrero para ver cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron con el Ayuntamiento.

TODA UNA VIDA DE TRABAJO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO.- José Gastélum Valerio, es uno de los empleados del Instituto Municipal del Deporte de Navolato, desde hace 21 años ingresó como empleado de confianza, para ser exactos en la administración de Marco César Almaral Rodríguez en 1996.

De ahí a la fecha el popular “Güero Valerio” ha dejado todo en el ámbito laboral, jornadas extenuantes de trabajo y sábados y domingos que le dedica a sus obligaciones laborales por encima de los compromisos personales, incluso de la familia.

Cuando todo parecía que sería “miel sobre hojuelas”, pues los años de trabajo y esmero serían recompensados con la base sindical, las cosas fueron diferentes, el logro fue de mucha alegría en él y su familia.

Nadie imaginaría que un año después, el 30 de octubre del 2017 esa incertidumbre laboral volvería, pues su base sindical había sido retirada.

“Es un esfuerzo que y una trayectoria que he venido realizando desde hace más de 20 años, a mí nadie me regaló nada, creo que el trabajo y la dedicación es lo que me llevó a alcanzar la base sindical. No se me hace justo, ni a mis compañeros que de buenas a primeras no hayan retirado las bases sin argumento alguno, pues nuestro sindicato hizo todos los movimientos conforme a derecho y sobre todo en tiempo y forma”, expresó el demandante.

Lamentó que los malos manejos por parte de las autoridades municipales sean el motivo y causa de esta situación, asegurando que hay muchos recursos que son utilizados y en lugar de incentivar al trabajador, ahora lo tienen sometido y amenazado con estas prácticas.

SE TIRAN LA BOLITA LAS AUTORIDADES.- En reiteradas ocasiones, se ha publicado y evidenciado que la relación entre Miguel Calderón y Rigoberto Valenzuela está fracturada, hoy el caso lleva relación, pues el actual presidente municipal Rigoberto Valenzuela, ha declarado a los medios de comunicación que el tema es por cuestiones políticas, ya que considera este gasto como una afectación directa a las finanzas, considerando que es un alto número de trabajadores los que fueron beneficiados.

Es importante resaltar que el Ayuntamiento de Navolato no otorgaba bases sindicales desde hace 6 años, es decir dos administraciones municipales, una situación que a decir del STASAN (Sindicato de Trabajadores Al Servicio del Ayuntamiento de Navolato) son los que corresponde por el número de años sin basificar personal.

Cabe resaltar que ALTERNATIVO.MX trató de escuchar la versión oficial de parte del presidente municipal Rigoberto Valenzuela Medina a través de su coordinadora de Comunicación Social del Ayuntamiento, Aleyda Astorga, pero no pudo ser localizado para ver su posicionamiento referente al caso.

