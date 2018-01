Sinaloa | Investiga la Fiscalía caso del Tiburonario de Mazatlán

Connect on Linked in

Por Luz María Cázarez

Alternativo.mx / El gobernador Quirino Ordaz Coppel instruyó a la Fiscalía General del Estado para que investigue a fondo el caso del Tiburonario, donde el Ayuntamiento de Mazatlán a través de la síndica procuradora dictaminó daños al erario por 75.8 millones de pesos e inhabilitó por 5 años a los exalcaldes Carlos Felton y Alejandro Higuera.

Cabe mencionar que el tiburonario del acuario de Mazatlán colapsó en febrero del 2017, a un mes de inaugurarse y fue por una fisura.

Al respecto, Ordaz expresó: “El Tiburonario, como lo he dicho, es algo que ofende (…) Me parece que es bien importante que la Fiscalía termine ya su investigación, entiendo que está muy avanzado el proceso, le he preguntado al fiscal le he pedido el interés, la prioridad que tiene para los sinaloenses el que se deslinden responsabilidades y se aplique la ley a quien haya incurrido precisamente en no haber hecho su función adecuadamente.”

Asimismo, destacó que están por licitar obras por 200 millones de pesos para el Central Park de Mazatlán, que ayudarán a embellecer el puerto y contribuirán al turismo local.