Por negligencia en IMSS de San Luis Potosí, murió un bebé

En el Hospital General de Zona número 6 en Ciudad Valles, San Luis Potosí, una mujer con 37.2 semanas de gestación acudía a consulta con el ginecólogo, dadas sus condiciones de salud se decidió practicar una cesárea, sin embargo, un día antes de lo programado presentó dolor lumbar y abdominal. Debido a que no recibió atención adecuada, pues el médico en turno no hizo caso del expediente, además el bebé no tuvo ultrasonidos ni estudios para conocer su estado, por el paupérrimo sistema de salud de México, el bebé nació con muerte cerebral, hubo retrasos en la vigilancia uterina, evaluación de los cambios cervicales y foco fetal.

¿De qué le sirve a la familia que la CNDH emita una recomendación a esta institución una vez que su familiar ya está muerto?

Encima de toda la podredumbre, el “apto” sistema judicial de México, se declaró incompetente para abrir una carpeta de investigación, pues, debido a que un alto funcionario del IMSS en san Luis Potosí estaba inmiscuido no querían investigar, ahora por “recomendación” de la CNDH, serán indemnizados y se tratará de encontrar a los responsables.

Médicos que me leen, de cualquier hospital público o privado, no dejen morir a un bebé nunca, sigan protocolos, hagan estudios, no den de alta por flojera o porque lleve demasiado tiempo internado, ustedes son los únicos que conocen las entrañas de este triste sistema de salud, ejerzan su poder como los profesionales que son. ¡Salven la vida de niños inocentes! Aunque sea su cambio de turno y no tengan tiempo.

